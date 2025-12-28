1 जनवरी से बदलेगा सरकारी कामकाज का तरीका, अब 'ई-ऑफिस' सिस्टम से डिजिटल होंगी फाइलें

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। जिले के सरकारी विभागों में 1 जनवरी, 2026 से कामकाज की पूरी प्रक्रिया बदलने वाली है। कलेक्टर कार्यालय सहित सभी प्रमुख विभागों में संपूर्ण कार्यालयीन नस्तियों (फाइलों) और डाक का संपादन अब अनिवार्य रूप से 'ई-ऑफिस' के माध्यम से ही किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार, विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना अब कोई भी फिजिकल फाइल (कागजी फाइल) संचालित नहीं की जाएगी। इस बदलाव से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आने के साथ ही अभूतपूर्व तेजी आने की उम्मीद है।

साल भर की तैयारी अब लाएगी रंग राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में पिछले करीब एक साल से ई-ऑफिस प्रक्रिया शुरू करने की पुरजोर कोशिशें की जा रही थीं, जो अब 1 जनवरी से धरातल पर नजर आएंगी। नए नियम के तहत, जिन प्रकरणों पर शासन स्तर से सहमति या अनुमोदन आवश्यक है, उन्हें अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से ही शासन को भेजा जाएगा। वहीं, सूचनात्मक पत्राचार के लिए ई-ऑफिस की 'रिसीप्ट' (पावती) व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।