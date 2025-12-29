CG के बलरामपुर में ट्रक में भूसा परिवहन की आड़ में गांजा की तस्करी, 12 क्विंटल जब्त, तीन आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बलरामपुर जिले में पुलिस ने अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के प्रयास को नाकाम करते हुए लगभग छह करोड़ रुपये कीमत का 12 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जो ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। प्रकरण में ट्रक को भी जब्त किया गया है।

गुप्त सूचना पर कार्रवाई यह कार्रवाई बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित धनवार वनोपज नाके (बेरियर) पर की गई। इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के चलते बेरियर पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक में मादक पदार्थ छिपाकर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संदिग्ध ट्रक को रोका और जांच की।