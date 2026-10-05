बलरामपुर में मिलने बुलाया और कुल्हाड़ी से काट डाला, अवैध संबंध में वसीम का सिर-धड़ अलग कर जंगल में फेंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर: बलरामपुर जिले के पस्ता थानांतर्गत डौरा चौकी पुलिस ने हत्या के एक मामले का कुछ घंटों में राजफाश करते हुए एक दंपती को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने पूर्व से चले आ रहे अवैध संबंध के विवाद में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर उसके सिर और धड़ को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार अनीम अंसारी पिता स्व. सेराज अंसारी, निवासी ग्राम कोदोरा, चौकी डौरा ने दो अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई वसीम अंसारी शाम छह बजे अपनी एक्टिवा स्कूटी से गांव जाने की बात कहकर घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर स्वजन और आसपास के लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दिन तीन अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे वसीम की एक्टिवा स्कूटी मक्का बाड़ी के पास मिली। काफी तलाश के बाद भी वसीम का पता नहीं चला।