सोशल मीडिया की दोस्ती बनी मुसीबत, लड़की से मिलने पहुंचा यूपी का युवक, चाकू दिखाकर परिवार को धमकाया

नईदुनिया न्यूज, वाड्रफनगर। सोशल मीडिया की दोस्ती कभी-कभी बड़ी मुसीबत बन जाती है। ऐसा ही मामला वाड्रफनगर में सामने आया, जहां इंस्टाग्राम के जरिए हुई जान-पहचान के बाद बदलापुर (जौनपुर उत्तर प्रदेश) का एक युवक, युवती से मिलने छत्तीसगढ़ आ पहुंचा और बाद में चाकू दिखाकर उसके परिवार को धमकाने लगा। चौकी वाड्रफनगर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया है।

चौकी वाड्रफनगर में दर्ज अपराध के अनुसार प्रार्थिया ने लिखित शिकायत में बताया कि इस वर्ष दीवाली के दौरान उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर उत्तर प्रदेश निवासी उत्कर्ष शुक्ला (21) निवासी बदलापुर जौनपुर से हुई थी। कुछ समय बाद आरोपित युवती से मिलने वाड्रफनगर आया और सेल्फी ली। बातचीत के दौरान उसने युवती से उसके घर का लोकेशन भी ले लिया और फिर वापस उत्तर प्रदेश चला गया।

चाकू दिखाकर परिवार को धमकाया

शिकायत के मुताबिक, 28 नवंबर की शाम करीब चार बजे आरोपित अचानक युवती के गांव-घर पहुंच गया और हाथ में रखे चाकू को दिखाकर उसके स्वजन को डराने लगा। स्वजन द्वारा पुलिस को फोन करने की कोशिश देखते ही वह घबरा गया और मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला। भागने के दौरान मोटरसाइकिल खराब होने की वजह से उसने वाहन और चाकू एक गेराज में छोड़ दिया तथा स्वयं वाड्रफनगर यात्री प्रतीक्षालय में जाकर छिप गया।

यह भी पढ़ें- CG Crime: शादी में नाच रहे युवकों के बीच झड़प ने लिया खूनी रूप, भतीजे को बचाने गए चाचा को चाकू से गोदा

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी वाड्रफनगर में धारा 331(5), 296, 351(3) BNS एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश की और उसे पकड़ लिया। उसके कब्जे से मोटरसाइकिल व चाकू भी बरामद कर लिए गए। चौकी पुलिस ने आरोपी उत्कर्ष शुक्ला को 29 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में उपनिरीक्षक धीरेंद्र तिवारी, आरक्षक अंकित जायसवाल, संतोष गुप्ता एवं शत्रुघ्न सिंह की सराहनीय भूमिका रही।