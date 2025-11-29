CG Crime: शादी में नाच रहे युवकों के बीच झड़प ने लिया खूनी रूप, भतीजे को बचाने गए चाचा को चाकू से गोदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी में शादी के दौरान हुए विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। मारपीट और चाकूबाजी की इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा घायल है। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट और बलवा की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।

जानकारी अनुसार, मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिल्हा क्षेत्र के ग्राम खपरी निवासी कुश यादव (21) अपने पिता के साथ आटो चलाने का काम करता है। उस रात वह अपने दोस्त बादल निषाद की शादी में शामिल होने गया था। चुलमाटी के लिए वे दोस्त के परिवार के साथ डीजे पर गांव में घूमते हुए जब भीम पटेल के घर के पास पहुंचा, तो वहां आशीक निषाद, देव यादव, संदीप निषाद, ओम पटेल और गोल्ठा निषाद सहित कई युवक नाच रहे थे। कुश भी उनके साथ नाचने लगा।