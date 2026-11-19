नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर: बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थानांतर्गत शराब की लत और नशे में उपजा मामूली विवाद एक हंसते-खेलते परिवार के लिए ऐसी त्रासदी बन गया, जिसका दर्द लंबे समय तक बना रहेगा। पति-पत्नी दोनों शराब के नशे में थे। खाना नहीं बनाने की बात पर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंचा और गुस्से में पत्नी ने लोहे के बाट से पति के सिर पर वार कर दिया। इस हमले में पति की जान चली गई।

वारदात के बाद पत्नी फरार हो गई। अब हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी को भी जेल जाना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि महिला का एक छोटा बच्चा है, जिसे गोद में लेकर वह जेल पहुंची। एक तरफ पिता की मौत हो गई तो दूसरी तरफ मां भी उससे दूर हो गई। शराब के नशे में हुई एक घटना ने मासूम के सिर से माता-पिता दोनों का साया छीन लिया।