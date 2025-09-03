मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में लुत्ती जलाशय टूटने से 7 लोग बहे; 3 की लाश मिली, 4 की तलाश

    बलरामपुर जिले में स्थिति लुत्ती जलाशय मंगलवार रात को टूट गया। जलाशय के पानी के बहाव में 2 घर आ गए। जिसमें सो रहे एक परिवार के 6 लोग समेत 7 लोग बह गए। जिसमें ने 3 लोगों की लाश मिली गई है, लेकिन 3 बच्चे और व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल रहा।

    By Asim Sen Gupta
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 10:03:18 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:59:06 AM (IST)
    छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में लुत्ती जलाशय टूटने से 7 लोग बहे; 3 की लाश मिली, 4 की तलाश
    लुत्ती जलाशय के टूटने से 7 लोग बहे

    HighLights

    1. जलाशय में एक दिन पहले से हो रहा था रिसाव
    2. बच्चों के साथ एक ग्रामीण का अबतक पता नहीं
    3. बहाव में 40 से 50 बकरा - बकरी, गो वंश बहे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर/बलरामपुर: बलरामपुर जिले के लुत्ती जलाशय बड़ा हिस्सा मंगलवार की रात को टूट गया। जलाशय टूटने से इसके नीचे स्थित दो घर चपेट में आ गए। एक ही परिवार के छह लोगों के साथ कुल सात लोग बह गए। इनमें से तीन की लाश बरामद कर ली गई है।

    मृतकों में सास और दो बहू हैं। इस परिवार के तीन बच्चों के साथ एक ग्रामीण का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना से गांव में हाहाकार मचा हुआ है।देर रात को ही बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ,पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे। सुबह से बचाव कार्य जारी है। बड़ी संख्या में गांववाले लापता लोगों की तलाश में लगे हुए हैं।

    naidunia_image

    बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत विश्रामनगर के ग्राम धनेशपुर में जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 1980 - 81 में जलाशय का निर्माण कराया गया था। दो ओर से पहाड़ से घिरे जलाशय में एक ओर से नाला का पानी आता है। 10-12 साल पहले जलाशय में सीपेज हुआ था। उस दौरान इसका मरम्मत कराया गया था।

    जल संसाधन विभाग ने नहीं दिया ध्यान

    जलाशय के निचले हिस्से में रामवृक्ष नामक ग्रामीण का घर है। नजदीक में ही एक अन्य व्यक्ति ने बथान और कच्चे का घर बनाकर रखा था। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जलाशय लबालब भरा हुआ था। मंगलवार सुबह से ही जलाशय के एक हिस्से से पानी का हल्का रिसाव हो रहा था। जल संसाधन विभाग की ओर से निगरानी नहीं होने के कारण यह जानकारी उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंच सकी।

    शाम को फिर बारिश हुई और जलाशय में पानी का दबाब बढ़ा तो एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जलाशय का पानी पूरे वेग से नीचे की ओर बहने लगा। इससे लगभग 300 मीटर की दूरी पर रामवृक्ष का घर बाढ़ की चपेट में आ गया। रामवृक्ष जाग रहा था। तेज आवाज के कारण संभवतः वह मवेशियों को देखने गया था इसलिए किसी तरह बच निकला लेकिन घर में सो रही उसकी पत्नी, दो बहू, तीन पोता-पोती बह गए। पूरा घर बाढ़ की चपेट में आ गया।

    naidunia_image

    मौके पर पहुंचे अधिकारी

    इसके नजदीक ही एक ग्रामीण ने मवेशियों को रखने के लिए बथान बनाकर रखा था। एक कच्चा घर भी था।यह घर और बथान भी जलाशय के पानी की चपेट में आ गया। देर रात गांव वालों को घटना की खबर लगते ही अफरातफरी का माहौल निर्मित हो गया।जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंह देव की सूचना पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ पूरा प्रशासनिक अमला और सैकड़ो की संख्या में गांव वाले रात को ही घटनास्थल पर जुट गए।

    3 बच्चे और ग्रामीण लापता

    रात से ही बचाव व राहत का काम शुरू किया गया। अभी तक महिला और उसकी दो बहू का शव बरामद कर लिया गया है जबकि तीनों बच्चे और ग्रामीण का कुछ पता नहीं चल सका है। प्रशासनिक टीम के साथ गांव वाले अभी भी तलाशी अभियान में लगे हुए हैं। इस घटना में 40 से 50 बकरा - बकरी तथा गो वंश भी बह गए हैं।

    लोगों के कनहर नदी में बहने की आशंका

    गांव वालों ने बताया कि नजदीक से ही कनहर नदी गुजरी है। बाढ़ का पानी कनहर नदी में जाकर समा गया है। संभावना है कि बहे लोग कनहर नदी में चले गए होंगे। गांव वालों ने बताया कि रामवृक्ष को भी चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके दो बेटे रोजी रोजगार के चक्कर में दक्षिण के किसी राज्य में गए हुए हैं। रात को वे घर में नहीं थे। सुबह से गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने स्तर से लापता बच्चों और ग्रामीण की तलाश कर रहे हैं।

