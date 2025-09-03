CG News: गणपती विसर्जन की शोभा यात्रा में घुसी अनियंत्रित बोलेरो, महिला समेत 3 की मौके पर मौत, 20 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा में एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित हो कर भीड़ में घुस गई। वाहन की चपेट में आ जाने से एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी उस भयानक हादसे में 20 लोग घायल हो गए है।

जानकारी के अनुसार, घटना जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के जरूडाड गांव की है। चराईडांड बगीचा स्टेट हाइवे पर मंगलवार की रात लगभग साढ़े 10 बजे भगवान गणपती की प्रतिमा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकली थी। इस शोभा यात्रा में डेढ़ सौ ग्रामीण शामिल थे। डीजे की धुन में नाचते गाते जा रहे थे। इसी दौरान रायकेरा की ओर से आ रही बोलेरो क्रमांक सीजी 15 सीआर 1429 अनियंत्रित हो कर शोभा यात्रा में घुस गईं।