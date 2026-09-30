आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ेंगी बलरामपुर की महिलाएं, डेटा लेबलिंग सेंटर स्थापित करने वाला बना छत्तीसगढ़ का पहला जिला

नईदुनिया न्यूज,बलरामपुर: स्व-सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की दिशा में बलरामपुर ने पहल की है। डेटा लेबलिंग एवं एआइ के लिए कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर स्थापित करने वाला बलरामपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज और प्रिज्मा एआइ के बीच गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए।

इस दौरान कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी, प्रिज्मा एआइ के सीईओ डॉ. श्रीराम अय्यर, सीओओ अमिताभ राय चौधरी, सीटीओ विनीत कुमार झा तथा स्व-सहायता समूह से सपना और अनुजा मौजूद रहीं। कलेक्टर त्रिपाठी ने बताया कि एमओयू का उद्देश्य डेटा एनोटेशन और कॉग्निटिव डेटा प्रोसेसिंग में संरचित प्रशिक्षण, कार्य अनुभव और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। पायलट चरण में बलरामपुर में 10 सीटों वाला संचालन केंद्र शुरू होगा, जहां एक प्रशिक्षक और गुणवत्ता पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। चयनित प्रतिभागियों को एआई साक्षरता, डिजिटल कौशल, डेटा लेबलिंग, इमेज और ऑब्जेक्ट टैगिंग, वर्गीकरण और गुणवत्ता समीक्षा का प्रशिक्षण देकर विशेषज्ञों की देखरेख में वास्तविक कार्य कराया जाएगा।