छात्रावास प्रभार में मनमानी पर बलरामपुर के डीएमसी चंद्रभूषण प्रसाद सस्पेंड, DPI ने दिए आदेश

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर : बलरामपुर जिले के जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा चंद्रभूषण प्रसाद की कुर्सी फिर चली गई है। पहले पद से हटाए गए, फिर हाईकोर्ट से स्टे लाकर कुर्सी पर लौटे, लेकिन इस बार शासन ने सीधे निलंबन का आदेश थमा दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद उनका मुख्यालय सरगुजा संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय किया गया है।

बलरामपुर जिले के जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा चंद्रभूषण प्रसाद पर छात्रावास के प्रभार में मनमानी का आरोप है।निलंबन आदेश के अनुसार डीएमसी ने 24 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी कर लुरगी रामचंद्रपुर के 50 सीटर छात्रावास की प्रभारी अधीक्षिका आशा पन्ना को हटाकर प्राथमिक शाला लुरगी की प्रधान पाठक निर्मला जायसवाल को प्रभार सौंप दिया। वह भी बिना किसी ठोस कारण के।