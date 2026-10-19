छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा अवैध धान, धनवार बैरियर पर तीन ट्रक पकड़े गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही तीन राज्यों की सीमा से लगे बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। बिचौलियों ने पहले से ही दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में डंप करना शुरू कर दिया है ताकि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने पर उसे किसानों के नाम पर सोसायटियों में खपा सकें। इसकी भनक लगते ही जिला प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है।

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर वाड्रफनगर एसडीएम डा टीडी मरकाम के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ रहे अवैध धान से भरे तीन ट्रकों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित धनवार बैरियर पर जब्त किया है। जब्त किए गए तीनों ट्रकों में 2226 बोरा अवैध धान भरा हुआ था। वहीं बसंतपुर में दो व्यक्तियों के घर में अवैध रूप से डंप किया गया 26 क्विंटल धान भी जब्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार वाड्रफनगर एसडीएम डा टीडी मरकाम, तहसीलदार अश्विनी चंद्रा और नायब तहसीलदार जितेंद्र डहरे की संयुक्त टीम ने सीमावर्ती क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में धान लेकर तीन ट्रक छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना पर टीम ने तत्काल धनवार बैरियर पर घेराबंदी कर तीनों ट्रकों को रोककर जांच की। ट्रक चालकों से धान से संबंधित वैध दस्तावेज, बिल, परिवहन अनुमति आदि मांगे गए, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर टीम ने तीनों ट्रकों को जब्त कर बसंतपुर थाने में सुरक्षार्थ खड़ा करवा दिया। इनके विरुद्ध मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।