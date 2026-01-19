छत्तीसगढ़ बस हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई, मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक सहायता

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सामरी से लगे झारखंड के ओरसा घाट बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या 10 हो गई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल परशु सोनवानी (66) की अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में मौत हो गई। बस में सवार लोगों में से 70 लोग घायल हैं। इन्हें अंबिकापुर के मेडिकल कालेज अस्पताल, जिला अस्पताल बलरामपुर तथा रांची, लातेहार और गुमला के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। झारखंड के घटनास्थल के साथ ही महुआडांड़, लातेहार और गुमला के अस्पतालों में नौ लोगों की मौत हुई थी। रविवार देर रात बस दुर्घटना में घायल 24 लोगों को अंबिकापुर के मेडिकल कालेज अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया है।

घायलों को छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग परशु सोनवानी को मिशन अस्पताल अंबिकापुर लाया गया था। यहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद बलरामपुर लाया गया है। यहां के शव गृह में सभी शवों को रखा गया है। मंगलवार को सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दुखद हादसे से बलरामपुर के झपरा, महाराजगंज, पीपरसोत में शोक का माहौल निर्मित हो गया है। झारखंड पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। झारखंड के एंबुलेंस से भी घायलों को छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया।

सगाई कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे सभी बलरामपुर के ग्राम झपरा निवासी जयचंद की पुत्री का विवाह झारखंड के महुआडांड़ थाना क्षेत्र के ग्राम लोध निवासी राकेश सोनवानी के बेटे से तय हुआ है। लड़की पक्ष के लोग बलरामपुर के ज्ञान गंगा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बस को किराए में लेकर सगाई के लिए जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया था। मृतकों में कन्या के दादा सहित नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल हैं। इस हादसे से सगाई और शादी की खुशियां मातम में बदल गई है। 52 सीटर बस में 90 से अधिक यात्री बस दुर्घटना में मृत परशु सोनवानी के पुत्र जनक सोनवानी ने बताया कि रविवार सुबह लगभग सात बजे वे लोग बलरामपुर से स्कूल बस को लेकर ग्राम झपरा पहुंचे थे। यहां से सभी रिश्तेदार और गांव के लोग बस में सवार होकर लोध गांव जा रहे थे। बस में लगभग 90 यात्री सवार थे। सामरी-महुआडांड़ मार्ग पर ओरसा घाट के पास बस सड़क किनारे सुरक्षा गार्ड को तोड़ते हुए पेड़ से टकरा गड्ढानुमा स्थल पर पलट गई थी।बस में सवार सभी यात्रियों को गंभीर चोट आई थी। तेज गति, खतरनाक मोड़ और क्षमता से अधिक यात्री ही दुर्घटना का कारण बना। हालांकि बस चालक ने दावा किया था कि ब्रेक फेल हो जाने से हादसा हुआ था।