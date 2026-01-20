नईदुनिया न्यूज, रामानुजगंज। रामचंद्रपुर विकासखंड में अंधविश्वास, जमीन विवाद और आपसी रंजिश ने रिश्तों को इस कदर शर्मसार कर दिया कि एक भतीजे ने अपने ही दादा की बेरहमी से हत्या कर दी। थाना रामचंद्रपुर क्षेत्र में गाय-भैंस चराने निकले बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज राजफाश करते हुए मृतक के ही भतीजे को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक झाड़-फूंक के काम में प्रतिस्पर्धा और जमीन विवाद इस हत्या की बड़ी वजह बनी। रामचंद्रपुर पुलिस द्वारा धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपित देवकुमार यादव, पिता स्व. परसन यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी कालिकापुर, थाना रामचंद्रपुर को गिरफ्तार किया गया है।

मामले की शुरुआत 15 जनवरी को हुई, जब कालिकापुर निवासी अनिल यादव, पिता गणेश यादव (22 वर्ष) ने थाना रामचंद्रपुर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि उसके मृतक दादा देवशरण यादव उर्फ लुख्खर यादव प्रतिदिन की तरह गाय-भैंस चराने गए थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा खोजबीन के दौरान कुरसा नाला के ऊपर टांड में उनका शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। रिपोर्ट पर थाना रामचंद्रपुर में मर्ग क्रमांक धारा 194 बीएनएसएस तथा 103 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव वेंकट रमनलाल , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी तथा एसडीओपी बाजीलाल सिंह रामानुजगंज के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई।

विवेचना के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संदेह मृतक के भतीजे देवकुमार यादव पर गया। पूछताछ में आरोपित ने अपराध स्वीकार करते हुए चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन किया। उसने बताया कि पिछले दो वर्षों से मृतक लुखुर यादव से उसका जमीन विवाद चल रहा था। साथ ही दोनों झाड़-फूंक का काम करते थे, लेकिन मृतक गांव में बिना पैसे लिए झाड़-फूंक करता था, जिस पर ग्रामीण अधिक विश्वास करते थे। इससे आरोपित का काम ठप हो गया था और उसे सामाजिक अपमान का भी सामना करना पड़ रहा था। आरोपित ने बताया कि वह इस बात से गहरी रंजिश रखता था और कई बार मृतक को जान से मारने की धमकी दे चुका था। उसे यह भी लगता था कि यदि लुखुर यादव रास्ते से हट जाएगा तो उसका झाड़-फूंक का काम फिर से चल पड़ेगा और जमीन विवाद भी अपने पक्ष में सुलझा लेगा। घटना के दिन 15 जनवरी को गांव में मानदेव के छोटे बच्चे का दाह संस्कार था। आरोपित को पता था कि मानदेव बाहर काम करता है और उसी दिन गांव आने वाला है। उसने सोचा कि हत्या करने पर शक मानदेव पर जाएगा, क्योंकि मानदेव और मृतक के बीच झाड़-फूंक को लेकर पुराना विवाद था। इसी साजिश के तहत आरोपित ने मृतक को बहला-फुसलाकर कुरसा नाला की ओर ले गया।