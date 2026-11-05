बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के प्रयासों से 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर : क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के प्रयासों से बलरामपुर जिला मुख्यालय और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में 100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास व निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिली है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अहम प्रकल्प शामिल हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। जिला मुख्यालय में 100 बिस्तरीय शिशु एवं मातृत्व अस्पताल के लिए 10.71 करोड़ रुपये और 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक के लिए 12.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 8.68 करोड़ रुपये की लागत से नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। इससे जिले में गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा।