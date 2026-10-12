बलरामपुर में कोरवा आवास से 8 बच्चे फरार, खिड़की की ग्रिल उखाड़कर भागे, किराना दुकान में चोरी की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर : जिला मुख्यालय से सटे कोरवा आवासीय विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार की रात छात्रावास में सोने के बजाय आठ बच्चों ने खिड़की का ग्रिल उखाड़ दिया और स्कूल की चाहरदीवारी फांदकर फरार हो गए।

रात में सड़क पर घूमते हुए इन बच्चों ने एक किराना दुकान में चोरी का प्रयास किया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। प्रकरण में लापरवाही के आरोप पर प्रभारी प्राचार्य को हटा दिया गया है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।