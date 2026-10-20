बलरामपुर के कर्राडाड़ में पति ने पत्नी की टांगी से मारकर की हत्या, 16 वर्षीय बेटी ने दर्ज कराई रिपोर्ट, आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर : जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र के ग्राम कर्राडाड़ में पति ने पत्नी की टांगी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका की 16 वर्षीय बेटी की रिपोर्ट पर आरोपित के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार घटना दिवस की दोपहर आरोपित अपनी पत्नी से घर के बाहर बाड़ी में किसी बात को लेकर गाली-गलौज और प्लास्टिक के पाइप से मारपीट कर रहा था। इसी दौरान उसकी नाबालिग बेटी चर्च से घर लौटी और आरोपित को रोकने का प्रयास किया तो आरोपित उसे भी मारने दौड़ा।

आरोप है कि इसके बाद आरोपित घर के अंदर से टांगी लेकर आया और पत्नी के सिर के पिछले हिस्से में पासे से वार कर दिया। चोट लगते ही महिला जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बेटी डर के कारण वहां से भाग गई। कुछ देर बाद लौटकर देखा तो मां नहीं उठ रही थी।

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