कड़ाके की ठंड के चलते बलरामपुर के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, लेकिन शिक्षक-कर्मचारी ड्यूटी पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर। बलरामपुर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज एमआर यादव द्वारा आदेश जारी कर जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में मंगलवार को केवल छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया गया। इस कारण बच्चों को ठंड में स्कूल जाने से राहत मिली। हालांकि शिक्षक एवं अन्य समस्त कर्मचारी अपने-अपने विद्यालयों में नियत समय पर उपस्थित हुए। यह अवकाश कक्षा 10वीं एवं 12वीं के उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं हुआ, जिनकी प्रायोगिक परीक्षाएं वर्तमान में संचालित हो रही हैं। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय जिले में बढ़ती ठंड, न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट और सुबह के समय अत्यधिक गलन की स्थिति को देखते हुए लिया गया है, जिससे विशेषकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल एक ही दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

जरूरी हुआ तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बलरामपुर जिले सहित रामानुजगंज क्षेत्र में बीते कई दिनों से घना कोहरा छाया हुआ था। मौसम खुलते ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जा रही है। सुबह के समय तापमान चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाओं के कारण दिनभर ठंड का असर बना हुआ है। ठंड के इस प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे अधिक परेशान हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाएं और उन्हें घर में ही रखें।मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है।