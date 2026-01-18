तातापानी महोत्सव में समोसा खाने से बिगड़ी तबीयत, सात लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार; सीएचसी में भर्ती

नईदुनिया न्यूज, उदयपुर: तातापानी महोत्सव के दौरान समोसा खाने से उदयपुर के नवापारा मोहल्ले के सात लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। सभी पीड़ितों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) उदयपुर में किया जा रहा है। रविवार को मरीजों की हालत में सुधार होने की जानकारी सामने आई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवापारा मोहल्ले से छोटे बच्चों और वाहन चालक सहित कुल नौ लोग 16 जनवरी की सुबह करीब आठ बजे एक वाहन से तातापानी महोत्सव देखने के लिए रवाना हुए थे। शाम करीब चार बजे सभी लोग महोत्सव स्थल पर पहुंचे।

होटल में खाया था समोसा

महोत्सव स्थल पर पहुंचने के बाद सभी लोग तातापानी के समीप स्थित एक होटल में रुके, जहां उन्होंने समोसा खाया। इसके बाद सभी लोग वापस उदयपुर लौट आए।

घर पहुंचने के बाद बिगड़ी हालत

उदयपुर पहुंचने के अगले दिन भोर में एक-एक कर लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। हालत गंभीर होने पर सात लोगों को सीएचसी उदयपुर में भर्ती कराया गया।

स्वास्थ्य में हो रहा सुधार

शनिवार को मरीजों की स्थिति गंभीर बनी रही, जबकि रविवार को उनकी हालत में सुधार दर्ज किया गया। फूड प्वाइजनिंग से प्रभावित लोगों में एक बालिका, चार महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। आशंका जताई जा रही है कि समोसा की गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण यह स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुई।

