नईदुनिया न्यूज,बलरामपुर : जिला शिक्षा अधिकारी एनके निरापुरे ने जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति एवं पाठ्यक्रम पूर्णता की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला पण्डोपारा में दोनों शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इस पर संबंधित शिक्षकों को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला गौरापारा जहा में शिक्षक एवं विद्यार्थी निर्धारित समय पर उपस्थित मिले। वहीं प्राथमिक शाला पण्डोपारा में प्रधान पाठक सुदेश्वर समट एवं सहायक शिक्षक गणेश राम राठिया अनुपस्थित पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए दोनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।