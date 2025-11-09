बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालत में चोर की मौत, ज्वेलरी शॉप में चोरी का था आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर: जिला मुख्यालय बलरामपुर के धनंजय ज्वेलर्स में हुई चोरी के आरोपी की संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मृतक उमेश सिंह मूलतः सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम नकना का रहने वाला था। उसे आठ अन्य आरोपियों के साथ चोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

बलरामपुर पुलिस रविवार भोर को उसे लेकर वापस थाने लौट रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे तत्काल जिला अस्पताल बलरामपुर ले जाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जिला अस्पताल में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मृतक के स्वजन को सूचना दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि मृतक, सिकलसेल बीमारी से ग्रसित था।