कोहरे का फायदा उठाकर हाथी ने किया हमला, बलरामपुर में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव में घने कोहरे के बीच हाथी से अचानक आमना-सामना होने पर एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शनिवार रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है, जिसने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया जानकारी के अनुसार भगवानपुर निवासी राम लखन गोड़ (66) रात के समय अपने घर के बाहर निकले थे। क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था, इसी दौरान अचानक सामने आए हाथी से उनका सामना हो गया। हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथी तेजी से आगे बढ़ गया। बताया जा रहा है कि हाथी के विचरण की पूर्व सूचना ग्रामीणों को नहीं दी गई थी, जिसके चलते राम लखन गोड़ पूरी तरह निश्चिंत थे और किसी खतरे की आशंका नहीं थी। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से हाथियों की निगरानी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।