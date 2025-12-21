कोहरे का फायदा उठाकर हाथी ने किया हमला, बलरामपुर में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव में घने कोहरे के बीच हाथी से अचानक आमना-सामना होने पर एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शनिवार रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है, जिसने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार भगवानपुर निवासी राम लखन गोड़ (66) रात के समय अपने घर के बाहर निकले थे। क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था, इसी दौरान अचानक सामने आए हाथी से उनका सामना हो गया। हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथी तेजी से आगे बढ़ गया। बताया जा रहा है कि हाथी के विचरण की पूर्व सूचना ग्रामीणों को नहीं दी गई थी, जिसके चलते राम लखन गोड़ पूरी तरह निश्चिंत थे और किसी खतरे की आशंका नहीं थी। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से हाथियों की निगरानी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायल बुजुर्ग को तत्काल सिविल अस्पताल वाड्रफनगर में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है।
ग्रामीणों ने बताया कि बुजुर्ग को आहत करने के बाद हाथी तेजी से आगे की ओर बढ़ गया, यदि हाथी कुछ देर और रुक जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल वन विभाग ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने की बात कही है और ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि हाथियों की गतिविधियों की समय पर सूचना, नियमित गश्त और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।