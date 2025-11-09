मेरी खबरें
    बलरामपुर के ज्वलेरी शॉप में हुई चोरी का पर्दाफाश, 50 लाख का सामान बरामद; 8 आरोपी गिरफ्तार

    बलरामपुर में 30-31 अक्टूबर की रात हुई ज्वेलरी दुकान में चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। मामले में पुलिस ने चोरी करने और चोरी का माल खरीदने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 50 लाख का सामान बरामद किया है।

    By Asim Sen Gupta
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 03:39:36 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 03:44:44 PM (IST)
    HighLights

    1. धनंजय ज्वेलर्स में हुई चोरी का खुलासा
    2. पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार
    3. आरोपियों के पास से 50 लाख का माल बरामद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर/बलरामपुर: जिला मुख्यालय बलरामपुर के दहेजवार चौक स्थित धनंजय ज्वेलर्स में हुई लाखों की चोरी की घटना का पुलिस ने सात दिन के भीतर पर्दाफाश कर लिया है। चोरी और चोरी का सामान खरीदने, खपाने में शामिल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सोना-चांदी के आभूषण, नकदी और वाहन सहित करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है।

    जानकारी के अनुसार, चोरी की घटना का राजफाश पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से किया।

    बलरामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी ने बताया कि 30-31 अक्टूबर 2025 की रात को नकाबपोश चोरों ने दहेजवार चौक बलरामपुर स्थित धनंजय ज्वेलर्स के शटर का ताला तोड़कर नगदी व सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। घटना की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बलरामपुर में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।


    विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। टीम ने चोरी की घटना के संभावित रूटों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। जिसके बाद स्थानीय सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया। घटना के दौरान घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइलों की जांच में पता चला कि सीतापुर-बतौली क्षेत्र के बादी गिरोह के सदस्यों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

    पुलिस ने इन आरोपियों को किया गिफ्तार

    इसी आधार पर पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल मुख्य आरोपी शिव कुमार (पिता, लांजा राम, 18 ग्राम नकना थाना सीतापुर सरगुजा), सूरज सिंह (पिता, हीरू सिंह, 19 ग्राम नकना थाना सीतापुर सरगुजा) वेद सिंह (पिता धर्मदेव सिंह, 21 ग्राम नकना थाना सीतापुर) और सूर्या गिरी पिता मिलन गिरी (19) निवासी बिशुनपुर थाना सीतापुर सरगुजा को पकड़ा।

    पूछताछ में इन्होंने चोरी के जेवरातों को खरीदने और खपाने में मदद करने वालों का भी नाम बताया। इसी आधार पर पुलिस ने सह आरोपी अजीत पिता शम्भूनाथ (25) निवासी बालमपुर थाना सीतापुर सरगुजा, बादल दास पिता प्रमोद दास ( 22) सन्ना जिला जशपुर, राजेश अग्रवाल पिता रामअवतार (40) ग्राम बनेया थाना सीतापुर सरगुजा, रोशन सोनी पिता चुन्नू सोनी (24) महुआपारा गोधनपुर अंबिकापुर को भी गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपियों से सोना 234 ग्राम, चांदी, 12 किलोग्राम, नकदी 3,50,000 रुपये, चोरी की रकम से खरीदी गई एक मोटर साइकिल, एक स्कूटी और दो सेकंड हैंड आईफोन बरामद किया है। घटना में प्रयुक्त एक पल्सर और एक अपाचे मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है।

    अंबिकापुर के दुकान संचालक को बेचा था चोरी का आभूषण

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी ने बताया कि विशेष टीम ने लगातार सात दिनों तक सघन खोजबीन करते हुए सीतापुर क्षेत्र से चार मुख्य आरोपियों को जंगल में दबिश देकर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने धनंजय ज्वेलर्स से चोरी करना स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने चोरी के सोने-चांदी के आभूषणों को अंबिकापुर के स्वर्ण महल ज्वेलर्स संचालक रोशन सोनी को बेचा था।

    रोशन सोनी ने चोरी के आभूषणों को गलाकर आगे अन्य दुकानों में बिक्री की थी। बरामदगी के दौरान पुलिस ने सोने-चांदी के जेवरात, नकदी रकम, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं।

    सूरजपुर के ज्वेलरी दुकान में भी की थी चोरी

    आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि उन्होंने 22 अक्टूबर 2025 को सूरजपुर के ज्वेलरी शॉप में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था मुख्य आरोपियों के खिलाफ बलरामपुर, सरगुजा और अन्य जिलों में भी चोरी के कई प्रकरण दर्ज हैं। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी शातिर चोर है। लूट और उठाईगीरी की कई घटनाओं में भी ये आरोपी शामिल रहे हैं।

