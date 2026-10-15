सरगुजा में जंगली सूअरों से फसल बचाने के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सरगुजा : खेत में जंगली सूअरों से फसल बचाने के लिए बिछाए गए करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र की कुन्नी पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम रेमहला और लब्जी के बीच झिलमिली जंगल के पास हुई।

जानकारी के अनुसार, जुगेश्वर पिता शंकर पावले (25) खेत की ओर गया था। इसी दौरान वह फसल को जंगली सूअरों से बचाने के लिए लगाए गए करंट वाले तार की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर गांव में अफरा-तफरी मच गई।