नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर: कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने गुरूवार को कलेक्टर कक्ष में प्रगतिशील कृषक रामलाल लहरे से मुलाकात कर उन्हें ‘प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन’ राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने लहरे से कहा कि वे आगे भी पारंपरिक, देसी और जंगली पौधों की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन में बेहतर कार्य करें तथा क्षेत्र के अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के विज्ञानी तथा उप संचालक कृषि अनिल वर्मा मौजूद रहे।

वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम महुली निवासी लहरे को यह सम्मान छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुर्लभ जंगली जइया मिर्च के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिला है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने उन्हें यह सम्मान 12 नवम्बर को दिया।