नईदुनिया प्रतिनिधि,बलरामपुर :आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुझारू संघ के बैनर तले अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का तीन दिवसीय आंदोलन जारी है। आंदोलन के तीसरे दिन गुरुवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए शासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की।

आंदोलनरत कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, सीधी पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त 10 लाख रुपये की राशि प्रदान करना शामिल है। तीसरे दिन कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड से रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।