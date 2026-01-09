मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'साहब! 200 हैं, बाकी 300 रुपये भीख मांगकर दूंगा', युवक का अनोखा विरोध, तहसील ऑफिस के सामने फैलाए हाथ

    CG News: शिकायतकर्ता दीपक यादव का आरोप है कि दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 500 की रिश्वत मांगी गई, जबकि सरकारी फीस केवल 10 रुपये थी। उनके पास 200 रुपये ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 06:46:48 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 06:46:48 PM (IST)
    'साहब! 200 हैं, बाकी 300 रुपये भीख मांगकर दूंगा', युवक का अनोखा विरोध, तहसील ऑफिस के सामने फैलाए हाथ
    रिश्वत देने तहसील कार्यालय के सामने युवक ने मांगी भीख

    HighLights

    1. रिश्वत देने के लिए तहसील कार्यालय के सामने युवक ने मांगी भीख
    2. रिश्वत के खिलाफ तहसील कार्यालय तख्ती लेकर धरने पर बैठा युवक
    3. वीडियो वायरल होने पर प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है

    नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर। बलरामपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ लिपिक और चौकीदार पर दस्तावेज देने के एवज में अवैध पैसे मांगने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के सामने तख्ती लेकर धरना दिया। दीपक यादव का आरोप है कि दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 500 की रिश्वत मांगी गई, जबकि सरकारी फीस केवल 10 रुपये थी। उनके पास 200 रुपये मौजूद थे और बाकी 300 रुपये वह अधिकारियों से भीख मांग कर देने के लिए धरने पर बैठे थे।

    जानकारी के अनुसार, दीपक यादव ने अधिकार अभिलेख सेटलमेंट जैसे दस्तावेज निकालने के लिए लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया और निर्धारित शुल्क जमा कर तहसील कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि दस्तावेज़ देने के दौरान लिपिक शिवनंदन पैकरा ने अतिरिक्त 500 रुपये की मांग की। युवक ने रिश्वत देने से इनकार किया और काम रोक दिए जाने की शिकायत की। भ्रष्टाचार से आहत दीपक यादव ने दोपहर लगभग 12 बजे धरना दिया, जो लगभग एक घंटे तक चला। उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर लिखा, ''तहसील कार्यालय में 500 रेट फिक्स है, मेरे पास वीडियो प्रमाण भी हैं। सरकारी फीस 10 है, लेकिन काम के लिए 500 रुपये चाहिए। मेरे पास 200 रुपये हैं, बाकी 300 रुपये राजस्व अधिकारियों से भीख मांग कर देने की बात कही।


    वीडियो वायरल होने पर प्रशासनिक जांच शुरू

    इस घटना के बाद चौकीदार का पैसे लेते हुए वीडियो प्रसारित होने पर प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जांच तहसीलदार के माध्यम से की जा रही है और दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धरने के दौरान तहसीलदार ने खुद आकर लिखित शिकायत लेकर उचित कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद दीपक यादव ने धरना समाप्त किया।

    यह भी पढ़ें- कुलपति ने साहित्‍यकार से पूछा बोर तो नहीं हो रहे, जवाब मिला विषय पर आइए, VC ने कहा बाहर जाओ, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में संवाद बना विवाद

    इस मामले ने तहसील कार्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी शिकायत की स्थिति में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी दें। लिपिक और चौकीदार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.