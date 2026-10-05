बस्तर में 3,000 लोगों को फ्री में लगाए जाएंगे कृत्रिम हाथ-पैर, माओवादी हिंसा में अंग गंवाने वाले की सहायता करेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। माओवादी हिंसा के दौरान आईईडी विस्फोटों में हाथ-पैर गंवाने वाले बस्तर के ग्रामीणों को सरकार अब कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इसके लिए बस्तर संभाग में दो चरणों में विशाल निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर लगाए जाएंगे।

पहला शिविर जगदलपुर में पांच से सात अक्टूबर और दूसरा दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित होगा। आईईडी पीड़ितों को विशेष प्राथमिकता देते हुए जरूरत के अनुसार जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स समेत अन्य उपकरण दिए जाएंगे। जगदलपुर शिविर में बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव के दिव्यांगजन शामिल होंगे।