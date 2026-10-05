छत्तीसगढ़ में 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला, बिलासपुर और भाटापारा को मिले नए SDOP, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 7 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत कई अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय प्रशासनिक पदों की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मुख्यमंत्री सुरक्षा और राजभवन सुरक्षा में नई पदस्थापनाएं गृह विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सचिन्द्र चौबे को मुख्यमंत्री सुरक्षा की कमान सौंपते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यमंत्री सुरक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर) के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं, दिनेश सिंह को राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सौंपते हुए सहायक सेनानी, राजभवन सुरक्षा, रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।