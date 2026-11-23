नईदुनिया प्रतिनिधि, बस्तर: देउरगांव से मोंगरापाल मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार बाइक एक युवक की मौत का कारण बन गई। नगर पंचायत कार्यालय से आगे मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर बिजली पोल के सपोर्टिंग तार से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार गंगाधर कश्यप (40) की मौके पर ही मौत हो गई।

ससुराल जाते समय हुआ हादसा मिली जानकारी के अनुसार, घाट धनोरा निवासी गंगाधर अपने ससुराल चोलनार जा रहा था। इसी दौरान नगर पंचायत कार्यालय से आगे तेज मोड़ पर उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक सीधे बिजली पोल को सहारा देने वाले तार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क किनारे जा गिरा। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।