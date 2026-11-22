नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मरीन ड्राइव के सामने स्थित आई नेक्सट एप्पल स्टोर में सेंध लगाकर 1.89 करोड़ रुपये के 173 मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर लोगों सें मदद मांगी है। आरोपितों को राजनांदगांव के रास्ते महाराष्ट्र के भंडारा फिर वहां से मौदा की ओर जाते देखा गया है। तीनों आरोपित सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं। सूत्रों के अनुसार, एक आरोपित को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। हालांकि, पुलिस ने गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित स्टोर में 31 अक्टूबर की रात चोरी हुई थी। एक नवंबर की सुबह मैनेजर दुकान खोलने पहुंचा तो 173 मोबाइल चोरी की जानकारी मिली। चोर सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी ले गए थे। पुलिस को पहले वारदात में बिहार के चादर गैंग के शामिल होने का संदेह था।