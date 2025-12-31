बस्तर के कांग्रेस विधायक की पत्नी ने धारदार औजार से खुदको किया लहूलुहान, हाथ, पेट और गले में गहरी चोट आई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर सीट से कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी सुमित्रा बघेल (51 वर्ष) ने मंगलवार सुबह स्टेट बैंक चौक स्थित अपने निवास पर आत्मघाती कदम उठाते हुए धारदार औजार से शरीर पर चोट पहुंचाकर खुदको लहूलुहान कर लिया।

उपचार कर रही चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने स्वजन से घटना को लेकर चर्चा की, जिसमें बताया गया कि कुछ माह पहले उनकी माता का देहांत हुआ था। उसके बाद से वह मानिसक तनाव में थीं। पिछले कुछ समय से वह अस्वस्थ चल रही थीं।

उनके हाथ, पेट और गले में गहरी चोट आई है। उन्हें जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन डॉ संजय प्रसाद के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है।

घर पर ही थे विधायक लखेश्वर बघेल

घटना सुबह सात बजे की बताई गई है। विधायक लखेश्वर बघेल घर पर ही थे। वह किसी कार्य से कमरे में गए तो देखा सुमित्रा बाथरूम के पास अचेत अवस्था में पड़ी थीं और उनके हाथ, पेट और गले से रक्तस्राव हो रहा था।

वह तुरंत गाड़ी में पत्नी काे लेकर अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व विधायक राजमन बेंजाम, ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला सहित कई वरिष्ठ नेता भी अस्पताल पहुंच गए।

बेहतर उपचार के लिए रायुपर ले जाने की तैयारी

सुमित्रा कश्यप पेशे से शिक्षिका हैं। अस्पताल पहुंचे परिवार के कुछ लोगों से चर्चा करने पर बताया गया कि स्थिति ठीक है, लेकिन बेहतर उपचार के लिए रायपुर ले जाने की तैयारी है।

शहर पुलिस अधीक्षक सुमीत कुमार ने अस्पताल में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस ने स्वजन से घटना की जानकारी ली है और मामले की जांच चल रही है।

तीसरी बार विधायक बने हैं लखेश्वर बघेल

लखेश्वर बघेल तीसरी बार बस्तर सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघेल का स्वयं का भी स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और वह इस घटना से हतप्रभ हैं। मां के निधन के बाद मानसिक तनाव में चल रही पत्नी की देखरेख के लिए घरेलू सहायिका और स्वजन हमेशा मौजूद रहते हैं।