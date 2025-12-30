छत्तीसगढ़ में मिशन मोड से होगा टीबी का खात्मा, जे.पी. नड्डा ने की स्वास्थ्य समीक्षा, कहा- अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। स्वास्थ्य सेवाओं में तेज और प्रभावी सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने निर्णायक कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने की, जिसमें उन्होंने राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र में 'मिशन मोड' में कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य समयबद्ध रूप से प्राप्त किया जाएगा और जनभागीदारी आधारित मॉडल के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित विभागीय सचिव और मिशन संचालक भी उपस्थित रहे।

औषधि प्रबंधन और परामर्श अभियान पर जोर बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने दवा विनियमन को कड़ा करने, निदान सुविधाओं का विस्तार करने और टेलीमेडिसिन के साथ रोगी-केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देशभर में 'स्वास्थ्य परामर्श अभियान' की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से औषधि प्रबंधन, निदान सेवाओं और जनस्वास्थ्य पहलों को एक नई दिशा मिलेगी, जिसका सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही राज्यों को निर्देशित किया गया कि सभी रक्तकोष (ब्लड बैंक) निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।