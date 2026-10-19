त्योहारी सीजन में छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ा झटका, 28 अक्टूबर तक बस्तर की सभी ट्रेनें कैंसिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। किरंदुल-कोत्तावालसा रेललाइन (केके) के कोरापुट रेलखंड के बहाल होने में भी और कुछ दिनों का समय लगेगा। जिसे देखते हुए रेलवे ने बस्तर की सभी यात्री ट्रेनों के रद एवं स्थगित रखने की अवधि 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है।

पहले 21 अक्टूबर तक की अवधि तय की गई थी। माना जा रहा था कि रेललाइन की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा पर ऐसा नहीं हो पाया। बता दें कि, 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच ओड़िशा में अति बारिश से कोरापुट रेलखंड में मल्लीगुड़ा-क्षत्रीपुट-जरती के बीच चार स्थानों पर भू-स्खलन के कारण रेलमार्ग को क्षति पहुंची है।