CG Weather Update: प्रदेश में 20 अक्टूबर को मौसम बदलेगा रंग, अब सुबह और शाम होगी गुलाबी ठंड, कहीं-कहीं बारिश की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। रात के तापमान में फिलहाल कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, हालांकि अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है।

इससे सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी और तापमान में बदलाव धीरे-धीरे दिखाई देगा। सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा।