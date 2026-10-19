CG Weather Update: प्रदेश में 20 अक्टूबर को मौसम बदलेगा रंग, अब सुबह और शाम होगी गुलाबी ठंड, कहीं-कहीं बारिश की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। रात के तापमान में फिलहाल कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, हालांकि अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है।
इससे सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी और तापमान में बदलाव धीरे-धीरे दिखाई देगा। सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा।
न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। दिन में तेज धूप और रात में अपेक्षाकृत अधिक तापमान के कारण फिलहाल ठंड का अहसास कम है। हालांकि, आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट से मौसम का मिजाज बदल सकता है।
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अंबिकापुर में सबसे कम तापमान
प्रदेश में सोमवार को सबसे अधिक तापमान रायपुर में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे साफ है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में रातें राजधानी की तुलना में अधिक ठंडी होने लगी हैं।
पेंड्रारोड में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री, दुर्ग में 21.2 डिग्री, जगदलपुर में 22.1 डिग्री और माना हवाई अड्डे पर 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और राजनांदगांव में 22 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान का अंतर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद एक से दो डिग्री की गिरावट आने की संभावना है।
अभी बारिश की संभावना कम
मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। अगले दिन प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसके लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
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इसके बाद प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम तंत्र के तहत उत्तरी तमिलनाडु तट के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव क्षेत्र से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर द्रोणिका भी सक्रिय है। फिलहाल इस तंत्र का छत्तीसगढ़ के मौसम पर व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा है।
रायपुर में आसमान साफ रहने का अनुमान
मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को रायपुर का आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसे में दिन के समय गर्मी बनी रहेगी, जबकि रात के तापमान में तत्काल बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार, ठंड बढ़ने के लिए रात के तापमान में गिरावट अहम होगी। अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की कमी आने का अनुमान है। इसके बाद सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। फिलहाल प्रदेश में कड़ाके की ठंड के संकेत नहीं हैं, लेकिन तापमान में संभावित गिरावट के साथ मौसम धीरे-धीरे ठंड की ओर बढ़ सकता है।
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