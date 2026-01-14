मेरी खबरें
    बस्तर में दंतेश्वरी हर्बल समूह पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप, सांसद ने दिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 01:49:48 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 01:49:48 PM (IST)
    1. दंतेश्वरी हर्बल समूह पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप।
    2. बस्तर के चर्चित किसान राजाराम त्रिपाठी विवादों में।
    3. ग्राम सभा ने आरआई की रिपोर्ट को नकारा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर संभाग के कोंडागांव निवासी राजाराम त्रिपाठी पर 10 एकड़ सरकारी (नजूल) भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है।

    यह मामला कोंडागांव जिले की जूनावाही पंचायत से संबंधित है, जहां ग्राम सभा ने आरोप लगाया है कि दंतेश्वरी हर्बल समूह के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही है। समूह की अध्यक्ष दशमती नेताम हैं, लेकिन संचालक के रूप में राजाराम त्रिपाठी को जाना जाता है।

    राजाराम भले ही स्वयं को आज केवल इस समूह का साधारण कृषक बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय से लेकर अन्य पुरस्कार ग्रहण करते वक्त उन्होंने इसके संचालक के तौर पर खुद को प्रस्तुत किया।

    जमीन पर अतिक्रमण के मामले ने तूल तब पकड़ा, जब जूनावाही की आदिवासी युवती कमला नेताम ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाए। वीडियो के प्रसारित होने के बाद पंचायत और गांव के युवाओं ने अवैध कब्जे के खिलाफ मोर्चा खोला।


    ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग ने जांच शुरू की, लेकिन राजस्व निरीक्षक (आरआइ) की रिपोर्ट ने स्थिति को नया मोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 एकड़ सरकारी भूमि पर राजाराम त्रिपाठी का कोई प्रत्यक्ष कब्जा नहीं है।

    रिपोर्ट के अनुसार, शासकीय भूमि पर कब्जा ग्राम भानपुरी निवासी महेश गोंड का पाया गया है, जबकि राजाराम की जमीन से लगी दूसरी 10 एकड़ भूमि पर दशमती नेताम का कब्जा बताया गया है।

    ग्राम सभा ने आरआइ की रिपोर्ट को खारिज करते हुए 31 दिसंबर 2025 को प्रस्ताव पारित किया कि राजाराम त्रिपाठी सरकारी भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजाराम ने आदिवासी महिला को आगे कर नीलगिरी का प्लांटेशन कराया, जिससे जलस्तर प्रभावित हुआ है।

    इधर राजाराम त्रिपाठी ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने एक इंच सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, मैं मां दंतेश्वरी हर्बल समूह से जुड़ा साधारण किसान हूं।

    एसडीएम गगन शर्मा ने कहा कि जांच प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सांसद महेश कश्यप ने भी कहा कि अगर अतिक्रमण पाया गया है, तो इसे हटाने की कार्रवाई की जाए।

