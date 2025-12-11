मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बस्तर में नहीं मिल रहा बच्चों को Mid-Day Meal, पूरे दिन रहे भूखे , अधिकारियों ने कहा- नोटिश जारी करेंगे

    विकासखंड बकावंड के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना की बदहाली सामने आई है। रसोईया के न आने पर बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता और कई शालाओं में मीनू के अनुसार भोजन भी नहीं दिया जाता। ब्लॉक की प्राथमिक शाला भिरेंडा में बुधवार को स्कूल का चूल्हा ठंडा पड़ा रहा और बच्चे पूरे दिन भूखे रहे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 03:53:32 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 03:53:32 PM (IST)
    बस्तर में नहीं मिल रहा बच्चों को Mid-Day Meal, पूरे दिन रहे भूखे , अधिकारियों ने कहा- नोटिश जारी करेंगे
    बस्तर में नहीं मिल रहा बच्चों को Mid-Day Meal

    नईदुनिया प्रतिनिधि,बकावंड। विकासखंड बकावंड के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना की बदहाली सामने आई है। रसोईया के न आने पर बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता और कई शालाओं में मीनू के अनुसार भोजन भी नहीं दिया जाता। ब्लॉक की प्राथमिक शाला भिरेंडा में बुधवार को स्कूल का चूल्हा ठंडा पड़ा रहा और बच्चे पूरे दिन भूखे रहे।

    भिरेंडा स्कूल में मिड-डे मील को लेकर गंभीर लापरवाही देखने को मिली। बुधवार दोपहर 1.30 बजे तक बच्चे खाली पेट बैठे रहे। स्कूल में तीन-तीन शिक्षक मौजूद थे, लेकिन खाना नहीं बन पाया। एक शिक्षक और दो शिक्षिकाओं की उपस्थिति के बावजूद विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन नसीब नहीं हो सका।


    बुधवार को खाना नहीं बनता

    बच्चे सुबह 9 बजे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दोपहर होने के बाद भी उन्हें भोजन नहीं मिला। इससे विद्यालय की मिड-डे मील व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को रोजाना भोजन दिया जाता है, लेकिन बुधवार को रसोईया नहीं आती, इसलिए खाना नहीं बन पाया।

    स्कूल के रसोईघर में चूल्हा ठंडा मिला और दाल-चावल, राशन, बर्तन सभी बिना तैयारी के पाए गए। भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएससी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

    ग्रामीणों और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि तीन-तीन शिक्षकों की मौजूदगी के बावजूद बच्चों से मिड-डे मील का हक छीना गया है।

    तलब करेंगे शिक्षकों को

    चंद्रशेखर यादव, बीईओ, बकावंड ने कहा कि "स्कूल में बच्चों को भूखा रखना गंभीर मसला है। इस संबंध में शिक्षक-शिक्षिकाओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा।"

    इसे भी पढ़ें- महिला DSP के ऊपर करोड़ों रुपये, महंगी कार और कीमती गहनें ठगने का आरोप, होटल कारोबारी ने चैट किया वायरल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.