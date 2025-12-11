बस्तर में नहीं मिल रहा बच्चों को Mid-Day Meal, पूरे दिन रहे भूखे , अधिकारियों ने कहा- नोटिश जारी करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि,बकावंड। विकासखंड बकावंड के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना की बदहाली सामने आई है। रसोईया के न आने पर बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता और कई शालाओं में मीनू के अनुसार भोजन भी नहीं दिया जाता। ब्लॉक की प्राथमिक शाला भिरेंडा में बुधवार को स्कूल का चूल्हा ठंडा पड़ा रहा और बच्चे पूरे दिन भूखे रहे।

भिरेंडा स्कूल में मिड-डे मील को लेकर गंभीर लापरवाही देखने को मिली। बुधवार दोपहर 1.30 बजे तक बच्चे खाली पेट बैठे रहे। स्कूल में तीन-तीन शिक्षक मौजूद थे, लेकिन खाना नहीं बन पाया। एक शिक्षक और दो शिक्षिकाओं की उपस्थिति के बावजूद विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन नसीब नहीं हो सका।