बस्तर में जवानों के बीच दीवाली मनाने पहुंचे PM मोदी, बोले- आप मेरा परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बस्तर (करनपुर)। "कल तक जहां नक्सलियों का कहर था, वहां आज विकास की बहार है।" इन्हीं भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के पावन अवसर पर वीर जवानों के बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने बस्तर के करनपुर पहुंचे।

नक्सलवाद के खात्मे के बाद यह पहला मौका है, जब पीएम मोदी ने बस्तर आकर सुरक्षाबलों के साथ दीपोत्सव मनाया। A very special Diwali with our brave security forces in Bastar, Chhattisgarh. https://t.co/7I5aOQdMSk — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026 पीएम मोदी के भाषण के अंश बस्तर में सुरक्षाबलों के साथ दीपावली मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। उन्होंने 2026 की दीपावली को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब देश ने दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद और माओवादी आतंक के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर ली है। आज देश का हर जिला नक्सल मुक्त हो चुका है। पीएम ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि एक समय था जब नक्सलवाद को लाइलाज बीमारी मानकर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था, लेकिन 2014 के बाद मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है।

47 साल में पहली बार, बीते एक साल में कोई शहादत नहीं जवानों के अदम्य साहस को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी और राहत देने वाली जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले 47 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब बीते एक साल के दौरान ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ (CRPF) के किसी भी जवान की जान नहीं गई। 2004 से 2013 के बीच के भयावह हालातों की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि उस दौरान नक्सलियों के मारे जाने से ज्यादा हमारे जवानों की शहादत के आंकड़े सामने आते थे। आज मिली यह कामयाबी सरकार की सही नीतियों, दृढ़ संकल्प और सुरक्षाबलों के शौर्य का नतीजा है। जब साल भर में होते थे दो हजार हमले आतंक के पुराने दौर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ यह लड़ाई कतई आसान नहीं थी। नक्सलियों ने दहशत फैलाकर आम जनता से उनका वोटिंग का अधिकार तक छीन लिया था। हालात इतने खराब थे कि एक ही साल में नक्सली हमलों का आंकड़ा 2,000 तक पहुंच जाता था। साल 2010 के दर्दनाक वाकये को याद करते हुए पीएम ने बताया कि कैसे दंतेवाड़ा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। उसी साल एक अन्य क्रूर घटना में 44 बेगुनाह नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था।