NH 63 पर भीषण सड़क हादसा, कार की टक्कर में दो की जिंदा जलकर मौत, एक गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, किलेपाल: बस्तर जिल में नेशनल हाइवे 63 पर किलेपाल स्थित ठाकुर हार्डवेयर के सामने गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गीदम से आ रही एक वेन्यू कार और बोलेरो वाहन के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई, जिसमें दोनों गाड़ियां कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में घिर गईं। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक बाल-बाल बच गया। बोलेरो चालक भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है।
गीदम के हराम पारा निवासी सुनील दास मानिकपुरी, अनिकेत और मानिक वेन्यू कार से दंतेवाड़ा की ओर आ रहे थे। किलेपाल के पास उनकी कार की भिड़ंत सामने से आ रही बोलेरो वाहन से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और देखते ही देखते आग लग गई। कार में सवार सुनील दास और मानिक बाहर नहीं निकल पाए और लपटों में घिरकर जिंदा जल गए। वहीं, आगे की सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठा अनिकेत किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहा और उसकी जान बच गई।
दूसरी ओर, बोलेरो चालक बुधराम भी हादसे के बाद किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल गया और घायल अवस्था में स्वयं किलेपाल अस्पताल पहुंचा। फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा–तफरी का माहौल रहा और आग बुझाने के लिए पुलिस तथा ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की।
घटना की सूचना मिलते ही किलेपाल पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि कार सवार दोनों युवकों को बाहर निकालने का कोई प्रयास सफल नहीं हो सका। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
एसपी शलभ सिन्हा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर रफ्तार और लापरवाही ही ऐसे गंभीर हादसों की सबसे बड़ी वजह बन रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि रात के समय वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें, गति सीमा का पालन करें और शराब सेवन कर वाहन न चलाएं।
एसपी ने यह भी कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी बुनियादी सुरक्षा आदतें जीवन बचा सकती हैं, इसलिए इनका पालन हर हाल में करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने सड़क पर चलने वाले सभी वाहन चालकों से कहा है कि वे सावधानी को प्राथमिकता दें ताकि भविष्य में इस तरह की हृदयविदारक घटनाओं से बचा जा सके।