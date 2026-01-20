अंत, अल्टीमेटम या खोज जारी... बस्तर के आखिरी बड़े कमांडर पापाराव की तलाश में जुटी सुरक्षाबलों का क्या है प्लान?

डिजिटल डेस्क। छत्तीसगढ़ के जंगलों में लोगों की चहलकदमी तब अचानक से बढ़ गई जब तेलंगाना भाजपा द्वारा दावा किया गया कि 'मआवोदी पापाराव नहीं रहा'। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशकों से गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती नजर आ रही है। लाल गलियारे में जिस खौफ का साया कभी गहरा हुआ करता था, अब उस रक्तरंजित अध्याय का आखिरी पन्ना पलटने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र है 'पापाराव', वह अंतिम बड़ा माओवादी कमांडर जिसे अब बस्तर के घने जंगल भी सुरक्षित पनाह देने में नाकाम साबित हो रहे हैं।

₹25 लाख इनाम, दहशत के अनेक नाम सुकमा जिले के किस्ताराम इलाके के निमलगुड़ा गांव का रहने वाला यह 52-55 वर्षीय शख्स, सुरक्षा बलों की फाइलों में सुनम चंद्रया, मंगू दादा और चंद्रन्ना जैसे कई नामों से दर्ज है। पापाराव महज एक नाम नहीं, बल्कि माओवादी रणनीतियों का एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, जो वर्तमान में वेस्ट बस्तर डिवीजन के प्रभारी और स्टेट जोनल कमेटी मेंबर (SZCM) जैसे ऊंचे पद पर बैठा है। इसकी खतरनाक रणनीतियों और युद्ध कौशल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शासन ने इसके सिर पर 25 लाख रुपये का भारी-भरकम इनाम रखा है।

अबूझमाड़ के बीहड़ों में सिमटता वजूद कभी 35 खूंखार हथियारबंद लड़ाकों की फौज के साथ चलने वाला यह कमांडर आज सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण अकेला पड़ता जा रहा है। खुफिया इनपुट बताते हैं कि पापाराव अब केवल 5 वफादार साथियों के साथ महाराष्ट्र की सीमा से सटे इंद्रावती नेशनल पार्क और अबूझमाड़ के दुर्गम इलाकों में छिपने को मजबूर है। जिस अबूझमाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को माओवादी अपना सबसे बड़ा कवच मानते थे, अब वही इलाका सुरक्षा बलों की सक्रियता और स्थानीय सहयोग के कारण उनके लिए कैदखाना बनता जा रहा है। दिलीप बेड़जा का अंत: पापाराव की रीढ़ पर प्रहार बीते सप्ताहांत बीजापुर पुलिस ने जिस तरह से छह माओवादियों को मार गिराया, उसने पापाराव के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। इन मारे गए माओवादियों में वरिष्ठ कैडर दिलीप बेड़जा का होना सुरक्षा बलों के लिए एक 'मास्टरस्ट्रोक' साबित हुआ। बेड़जा न केवल पापाराव का बेहद करीबी था, बल्कि रसद पहुंचाने और खुफिया जानकारी जुटाने का मुख्य सूत्रधार भी था। उसके खत्म होने से पापाराव अब रसद और सूचनाओं के लिए पूरी तरह मोहताज हो गया है।