नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा। शहर में शासकीय जमीन पर कथित अतिक्रमण के विरोध में भाजपा की महिला पार्षद चांदनी रोशन दत्ता को अपने 13 दिन के नवजात शिशु के साथ नगर पालिका कार्यालय के सामने धरने पर बैठना पड़ा। वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग की थी। उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका को सूचना देने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई।

मामला खसरा नंबर 1305/1 की 0.316 हेक्टेयर शासकीय जमीन से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी होने के कारण इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है। आरोप है कि कुछ लोगों ने जमीन पर मिट्टी डालकर उसका समतलीकरण शुरू कर दिया था। इसके अलावा वहां लगे पेड़ों की कटाई भी की गई। पार्षद ने इस संबंध में पालिका प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को जानकारी देकर अतिक्रमण रोकने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा।