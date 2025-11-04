लोगों पर डिफेंडर चढ़ाने वाले आरोपी युवक के पिता ने पुलिस पर लगाया दो करोड़ के जेवर चोरी का आरोप

नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा : 25 अक्टूबर को चर्चित डिफेंडर कार दुर्घटना के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर हुई थी। वहीं छह अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि सभी घायल उपचार के बाद अपने घरों में जा चुके हैं, किंतु ठीक एक सप्ताह बाद हादसे के आरोपित मेहर सलूजा के पिता बलमीत सलूजा ने कोतवाली बेमेतरा पहुंचकर पुलिस के ऊपर ही लगभग डेढ़ से दो करोड़ के जेवरातों की चोरी कर लिए जाने का आरोप लगाया है।

बलमीत सलूजा का कहना है कि सोने के जेवरात में एक रानी हार, 12 नग लेडीज अंगूठी, 15 नग जेंट्स अंगूठी, मोटी चेन जेंट्स, तीन मोती चैन लेडीज, तीन मंगलसूत्र, चार चूड़ी ब्रेसलेट सहित अन्य जेवरातों की चोरी हुई है। सोने के गहनों का वजन लगभग एक किलो से उपर है। इन सभी गहनों की चोरी पुलिस द्वारा किए जाने का आरोप बलमीत सलूजा ने लगाया है।

उनके द्वारा दिए गए आवेदन में इस बात का उल्लेख है कि घर की चौकीदारी करने के लिए पुलिस के जवान घर तथा कैंपस में तैनात थे। इस बीच किसी बाहरी आदमी का आना नहीं हो पाया है। गाड़ी की चाबी लेने के नाम पर पुलिस के साथ मैं जब घर पहुंचा जिसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें इस बात की पुष्टि की जा सकती है।

पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का भी आरोप

चोरी के संबंध में जानकारी के बारे में जब बलमीत सलूजा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रविवार की शाम उनकी पत्नी ने जेवरात के संबंध में जब चर्चा की तो लाकर को खोलने पर सारे जेवरात गायब मिले। जिसके बाद तत्काल अपने स्वजन एवं समाज के कुछ लोगों के साथ कोतवाली रिपोर्ट करने पहुंचे, किंतु पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। रिपोर्ट लिखने के लिए कहने पर पुलिस आना-कानी करती रही। इस गंभीर मामले पर भी पुलिस नजरअंदाज करती रही। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं चोरी में पुलिस की संलिप्तता है।