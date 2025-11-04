मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लोगों पर डिफेंडर चढ़ाने वाले आरोपी युवक के पिता ने पुलिस पर लगाया दो करोड़ के जेवर चोरी का आरोप

    चर्चित डिफेंडर कार दुर्घटना के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। हादसे के ठीक एक सप्ताह बाद आरोपित मेहर सलूजा के पिता बलमीत सलूजा ने कोतवाली बेमेतरा पहुंचकर पुलिस के ऊपर ही लगभग डेढ़ से दो करोड़ के जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 09:36:58 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 09:39:10 AM (IST)
    लोगों पर डिफेंडर चढ़ाने वाले आरोपी युवक के पिता ने पुलिस पर लगाया दो करोड़ के जेवर चोरी का आरोप
    हादसे के दिन आरोपित के घर के पास जमा लोगों की भीड़। नईदुनिया अर्काइव

    HighLights

    1. डिफेंडर कार दुर्घटना के मामले में नया मोड़ आया
    2. आरोपित मेहर सलूजा के पिता ने लगाया आरोप
    3. पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का भी आरोप

    नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा : 25 अक्टूबर को चर्चित डिफेंडर कार दुर्घटना के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर हुई थी। वहीं छह अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि सभी घायल उपचार के बाद अपने घरों में जा चुके हैं, किंतु ठीक एक सप्ताह बाद हादसे के आरोपित मेहर सलूजा के पिता बलमीत सलूजा ने कोतवाली बेमेतरा पहुंचकर पुलिस के ऊपर ही लगभग डेढ़ से दो करोड़ के जेवरातों की चोरी कर लिए जाने का आरोप लगाया है।

    जेवरातों में एक रानी हार, 27 अंगूठियां, मोटी चेन शामिल

    बलमीत सलूजा का कहना है कि सोने के जेवरात में एक रानी हार, 12 नग लेडीज अंगूठी, 15 नग जेंट्स अंगूठी, मोटी चेन जेंट्स, तीन मोती चैन लेडीज, तीन मंगलसूत्र, चार चूड़ी ब्रेसलेट सहित अन्य जेवरातों की चोरी हुई है। सोने के गहनों का वजन लगभग एक किलो से उपर है। इन सभी गहनों की चोरी पुलिस द्वारा किए जाने का आरोप बलमीत सलूजा ने लगाया है।


    उनके द्वारा दिए गए आवेदन में इस बात का उल्लेख है कि घर की चौकीदारी करने के लिए पुलिस के जवान घर तथा कैंपस में तैनात थे। इस बीच किसी बाहरी आदमी का आना नहीं हो पाया है। गाड़ी की चाबी लेने के नाम पर पुलिस के साथ मैं जब घर पहुंचा जिसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें इस बात की पुष्टि की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में कपड़ा व्यापारी के बेटे ने तेज रफ्तार गाड़ी से डेढ़ दर्जन लोगों को रौंदा, एक की मौत; आक्रोशित भीड़ ने घर घेरा

    पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का भी आरोप

    चोरी के संबंध में जानकारी के बारे में जब बलमीत सलूजा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रविवार की शाम उनकी पत्नी ने जेवरात के संबंध में जब चर्चा की तो लाकर को खोलने पर सारे जेवरात गायब मिले। जिसके बाद तत्काल अपने स्वजन एवं समाज के कुछ लोगों के साथ कोतवाली रिपोर्ट करने पहुंचे, किंतु पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। रिपोर्ट लिखने के लिए कहने पर पुलिस आना-कानी करती रही। इस गंभीर मामले पर भी पुलिस नजरअंदाज करती रही। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं चोरी में पुलिस की संलिप्तता है।

    प्रार्थी के द्वारा चोरी किए जाने एवं पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है।

    -रामकृष्ण साहू, पुलिस अधीक्षक, जिला, बेमेतरा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.