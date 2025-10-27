मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में कपड़ा व्यापारी के बेटे ने तेज रफ्तार गाड़ी से डेढ़ दर्जन लोगों को रौंदा, एक की मौत; आक्रोशित भीड़ ने घर घेरा

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 04:32:16 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 04:32:16 AM (IST)
    छत्तीसगढ़ में कपड़ा व्यापारी के बेटे ने तेज रफ्तार गाड़ी से डेढ़ दर्जन लोगों को रौंदा, एक की मौत; आक्रोशित भीड़ ने घर घेरा
    कपड़ा व्यापारी के बेटे ने तेज रफ्तार गाड़ी से डेढ़ दर्जन लोगों को रौंदा

    नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा। स्थानीय थोक कपड़ा व्यापारी बंटी सलूजा के पुत्र क्रिस सलूजा ने रविवार शाम अपनी डिफेंडर गाड़ी से लगभग डेढ़ दर्जन लोगों को रौंद दिया। घटना में एक व्यक्ति जीवन राम साहू की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या दो से तीन हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    घर में जा छिपा

    लोगों को कुचलने के बाद आरोपी क्रिस सलूजा अपने घर जाकर छिप गया। जब पीड़ित और स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो व्यापारी बंटी सलूजा ने न केवल बदतमीजी की, बल्कि लोगों को धमकाते हुए सबको निपटा देने की बात कही। इससे भीड़ आक्रोशित हो उठी और देर रात तक व्यापारी के घर में तोड़फोड़ होती रही।


    गिरफ्तारी की मांग

    इधर पुलिस की मौजूदगी बेहद कम थी, जिससे हालात संभालना मुश्किल हो गया। भीड़ ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि आरोपित को थाने ले जाने के बजाय पेट्रोलिंग टीम ने उसे घर तक छोड़ा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। देर रात तक लोग व्यापारी के घर डटे रहे और आरोपित व उसके परिवार की गिरफ्तारी की मांग करते रहे।

    समाचार लिखे जाने तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। मृतकों की सही संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी थी, लेकिन कई गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए।

