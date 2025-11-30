CG News: बेमेतरा के सरकारी ऑफिसों का 9 करोड़ 82 लाख बिजली बिल बकाया, नगर पालिका की देनदारी सबसे ज्यादा

नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा: विद्युत विभाग के संभागीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार संभागीय कार्यालय के भीतर कुल 308 विभाग का 9 करोड़ 82 लाख रुपए का बिल बकाया है। जिसके लिए संबंधित विभाग को विद्युत विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। बकाया बिल का भुगतान विद्युत विभाग को मिल सके। स्थानीय विद्युत विभाग के द्वारा लगातार बिजली बिल की बकाया राशि को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।

पिछले एक सप्ताह से यह अभियान जारी है, साथ ही साथ विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल जमा करने का अनुरोध भी किया है। इसके साथ ही साथ जो टीम वसूली के लिए या डिस्कनेक्शन के लिए जाती है उनके द्वारा राशि जमा किए जा रही है। उपभोक्ताओं को लाइन काटने की कार्रवाई से दूर भी रखा जा रहा है