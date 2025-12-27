मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भिलाई में 11 माह में 1,309 नशेड़ी वाहन चालक पकड़े गए, 1.33 करोड़ का जुर्माना वसूला गया

    सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन सुरक्षा अभियान के तहत शरा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 12:53:37 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 12:53:37 PM (IST)
    भिलाई में 11 माह में 1,309 नशेड़ी वाहन चालक पकड़े गए, 1.33 करोड़ का जुर्माना वसूला गया
    वाहन चेकिंग(फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन सुरक्षा अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से 25 दिसंबर तक जिले के प्रमुख मार्गों, ग्रे स्पाट और ब्लैक स्पाट क्षेत्रों में शाम से देर रात तक विशेष चेकिंग पाइंट लगाए गए।

    इन पाइंट्स पर वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की जा रही है, ताकि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की पहचान कर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

    इतने लोगों पर हुई कार्रवाई

    पुलिस के अनुसार, बीते 11 माह 25 दिनों के दौरान कुल 1,309 वाहन चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। इन सभी चालकों के वाहन जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 एवं अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


    इतना वसूला गया जुर्माना

    न्यायालय द्वारा प्रत्येक आरोपितों पर 10 हजार रुपये एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत कुल एक करोड़ 33 लाख 89 हजार 800 रुपये के अर्थदंड लगाया गया है। दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों में केवल जुर्माना वसूलने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे सभी वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कराने के लिए परिवहन विभाग को भी प्रकरण भेजे जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

    इसे भी पढ़ें- रायपुर अधजली लाश मर्डर मिस्ट्री सुलझी, बहन के प्रेम संबंध से नाराज भाई ने रची खौफनाक हत्या

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.