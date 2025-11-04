मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में 26 किसानों से 46 लाख की धोखाधड़ी, दूध डेयरी के लिए लोन दिलाने का किया था वादा

    CG News: एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी द्वारा अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर दूध डेयरी के लिए लोन दिलाने के नाम पर 26 किसानों से करीब 46 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। मामले में पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी विकास सोनी और उसके सहयोगी मधु पटेल के विरुद्ध धारा 420,34,120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 10:08:55 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 10:08:55 PM (IST)
    HighLights

    1. लोन दिलाने के नाम पर 26 किसानों से 46 लाख की धोखाधड़ी
    2. एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी द्वारा ग्रामीणों का खोला गया खाता
    3. सिक्योरिटी के नाम पर खाता धारकों से हस्ताक्षरयुक्त चेक से निकाली रकम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी द्वारा अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर दूध डेयरी के लिए लोन दिलाने के नाम पर 26 किसानों से करीब 46 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। मामले में पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी विकास सोनी और उसके सहयोगी मधु पटेल के विरुद्ध धारा 420,34,120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की अभी भी जांच कर रही है।

    26 किसानों से 46 लाख रुपये की धोखाधड़ी

    धमधा ब्लॉक के ग्राम घोटा निवासी चंद्रिका पटेल ने धमधा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम परसकोल निवासी मधु पटेल द्वारा एचडीएफसी बैंक धमधा के कर्मचारी विकास सोनी के साथ मिलकर उससे एवं अन्य 26 ग्रामवासियों से धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि दुग्ध उत्पादन हेतु प्रधानमंत्री पशु लोन दिलाने का प्रलोभन देकर एक ग्रामीणों का एक से अधिक खाता एचडीएफसी बैंक में खुलवाकर लोन में 40 प्रतिशत की सबसिडी व कम दिन में ब्याज पटाने का झांसा देकर खाताधारकों से सिक्योरिटी बतौर तीन-तीन चेक प्राप्त किया गया । उक्त चेक के माध्यम से सभी खाताधारकों के खाता से रकम निकालकर अपने करीबी रिश्तेदारों व परिचितों के खाता में ट्रांसफर किया गया। इस तरह आरोपितों द्वारा 45 लाख 92 हजार 250 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।


    झूठी योजना बताकर दिलाया लोन

    पुलिस ने बताया कि आरोपितों द्वारा ग्रामवासियों को झूठी योजना बताकर अधिकतम 10-10 लाख रुपये का लोन दिलाया गया। उक्त लोन की राशि में से चेक, फोन पे, नगदी एवं ऑनलाइन के माध्यम से अपने-अपने खाता एवं परिचितों, रिश्तेदारों के खाता में ट्रांसफर किया गया।

    • प्रार्थिया चन्द्रिका पटेल के खाता से क्रमश: 32500, 200000, 30000 रुपये ट्रांसफर किया गया।

    • इसी तरह कल्याणी साहू के खाते से 52000, 34000, 70000 रुपये

    • खिलेन्द्र कुमार के खाता से 70000,100000

    • लक्ष्मी बाई पटेल के खाता से 80000, 100000 रुपये

    • गिलेश्वरी साहू के खाता से 53000, 100000 रुपये

    • राम यादव के खाता से 90000, 31000 रुपये

    • लक्ष्मी वर्मा के खाता से 75000, 100000 रुपये

    • रघुराम वर्मा के खाता से 70000, 165000 रुपये

    • गोकुल यदु के खाता से 50000 रुपये

    • ओमिन साहू के खाता से 200000 रुपये

    • किसान उषा बाई के लोन खाता से 55000 रुपये

    • शांतनु यादव से 50000, 60000 रुपये

    • परीक्षित कुमार के खाता से 150000, 50000 रुपये

    • बलराम साहू के खाता से 52250 रुपये

    • अन्य किसानों के खाता को मिलाकर कुल 45 लाख 92 हजार 250 रुपये ट्रांसफर किया गया।

