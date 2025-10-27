मेरी खबरें
    गंभीर मरीज की जान बचाने के लिए बना 35 किमी का ग्रीन कॉरिडोर, भिलाई से कुछ मिनट में पहुंचाया रायपुर एम्स

    दुर्ग की यातायात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक गंभीर मरीज की जान बचाने में बड़ी मदद की है। भिलाई से रायपुर एम्स के बीच ग्रीन कॉरीडोर बनाकर कुछ ही मिनटों में एंबुलेंस को अस्पताल पहुंचाया गया। एंबुलेंस के लिए 35 किलोमीटर के मार्ग को रिकॉर्ड समय में खाली कराया गया।

    By T Surya Rao
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 12:28:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 01:59:04 PM (IST)
    1. दुर्ग यातायात पुलिस ने दिखाया मानवीय संवेदनशीलता
    2. बीएसपी के अफसर ने तत्काल एंबुलेस उपलब्ध कराया
    3. रिकॉर्ड समय में खाली कराया गया भिलाई-रायपुर हाईवे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: यातायात पुलिस दुर्ग ने एक बार फिर अपनी तत्परता, संवेदनशीलता और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऑपरेशन सुरक्षा के अंतर्गत पुलिस द्वारा शनिवार, 25 अक्टूबर की दोपहर को एक गंभीर मरीज के लिए ग्रीन कारिडोर बनाकर उसे सुरक्षित एम्स रायपुर तक पहुंचाया गया।

    जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भिलाई प्रवास पर ही थे। इस अति वीआईपी ड्यूटी की व्यस्तता के बावजूद एएसपी (ट्रेफिक) ऋचा मिश्रा ने मरीज के स्वजनों की आग्रह पर ग्रीन कारिडोर बनवाया। इसी तरह से सेक्टर-9 अस्पताल के जीएम (मेटेंनेस ) मो. शाहिद अहमद ने भी बिना देरी किए ही एंबुलेस उपलब्ध करा दिया ।


    अचानक बिगnaidunia_imageड़ी तबीयत, तत्काल बनाया गया ग्रीन कारिडोर

    भिलाई के सेक्टर-6 निवासी एम. राजा अचारी, जो कैंसर से पीड़ित हैं, की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तत्काल सेक्टर-9 बीएसपी अस्पताल से एम्स रायपुर रेफर किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग ने तुरंत निर्णय लेते हुए ग्रीन कारिडोर तैयार किया, ताकि मरीज को बिना किसी देरी के बेहतर इलाज मिल सके।

    35 किलोमीटर का मार्ग कुछ ही मिनटों में हुआ खाली

    सेक्टर-9 अस्पताल से एम्स रायपुर तक लगभग 35 किलोमीटर के मार्ग को रिकॉर्ड समय में खाली कराया गया।

    इस दौरान दुर्ग यातायात पुलिस के विभिन्न जोनों, कंट्रोल रूम और मार्ग प्रभारी अधिकारियों के बीच सटीक समन्वय स्थापित किया गया। पुलिस टीमों ने पूरे रूट पर ट्रैफिक नियंत्रण करते हुए एंबुलेंस को निर्बाध रास्ता उपलब्ध कराया। इस मानवीय कार्रवाई ने पुलिस की दक्षता, अनुशासन और संवेदनशीलता के लिए मरीज के स्वजनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

    समय पर पहुंचने से मिली बड़ी राहत

    ग्रीन कॉरिडोर के चलते मरीज को बिना किसी विलंब के एम्स रायपुर पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। वर्तमान में मरीज का उपचार एम्स रायपुर से मेकाहारा में जारी है। अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा अभियान समयबद्धता और टीम वर्क का परिणाम था, जिसने एक बार फिर दुर्ग पुलिस की संवेदनशील छवि को मजबूत किया है।

