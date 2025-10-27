गंभीर मरीज की जान बचाने के लिए बना 35 किमी का ग्रीन कॉरिडोर, भिलाई से कुछ मिनट में पहुंचाया रायपुर एम्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: यातायात पुलिस दुर्ग ने एक बार फिर अपनी तत्परता, संवेदनशीलता और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऑपरेशन सुरक्षा के अंतर्गत पुलिस द्वारा शनिवार, 25 अक्टूबर की दोपहर को एक गंभीर मरीज के लिए ग्रीन कारिडोर बनाकर उसे सुरक्षित एम्स रायपुर तक पहुंचाया गया।
जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भिलाई प्रवास पर ही थे। इस अति वीआईपी ड्यूटी की व्यस्तता के बावजूद एएसपी (ट्रेफिक) ऋचा मिश्रा ने मरीज के स्वजनों की आग्रह पर ग्रीन कारिडोर बनवाया। इसी तरह से सेक्टर-9 अस्पताल के जीएम (मेटेंनेस ) मो. शाहिद अहमद ने भी बिना देरी किए ही एंबुलेस उपलब्ध करा दिया ।
भिलाई के सेक्टर-6 निवासी एम. राजा अचारी, जो कैंसर से पीड़ित हैं, की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तत्काल सेक्टर-9 बीएसपी अस्पताल से एम्स रायपुर रेफर किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग ने तुरंत निर्णय लेते हुए ग्रीन कारिडोर तैयार किया, ताकि मरीज को बिना किसी देरी के बेहतर इलाज मिल सके।
सेक्टर-9 अस्पताल से एम्स रायपुर तक लगभग 35 किलोमीटर के मार्ग को रिकॉर्ड समय में खाली कराया गया।
इस दौरान दुर्ग यातायात पुलिस के विभिन्न जोनों, कंट्रोल रूम और मार्ग प्रभारी अधिकारियों के बीच सटीक समन्वय स्थापित किया गया। पुलिस टीमों ने पूरे रूट पर ट्रैफिक नियंत्रण करते हुए एंबुलेंस को निर्बाध रास्ता उपलब्ध कराया। इस मानवीय कार्रवाई ने पुलिस की दक्षता, अनुशासन और संवेदनशीलता के लिए मरीज के स्वजनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
ग्रीन कॉरिडोर के चलते मरीज को बिना किसी विलंब के एम्स रायपुर पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। वर्तमान में मरीज का उपचार एम्स रायपुर से मेकाहारा में जारी है। अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा अभियान समयबद्धता और टीम वर्क का परिणाम था, जिसने एक बार फिर दुर्ग पुलिस की संवेदनशील छवि को मजबूत किया है।