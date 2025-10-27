गंभीर मरीज की जान बचाने के लिए बना 35 किमी का ग्रीन कॉरिडोर, भिलाई से कुछ मिनट में पहुंचाया रायपुर एम्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: यातायात पुलिस दुर्ग ने एक बार फिर अपनी तत्परता, संवेदनशीलता और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऑपरेशन सुरक्षा के अंतर्गत पुलिस द्वारा शनिवार, 25 अक्टूबर की दोपहर को एक गंभीर मरीज के लिए ग्रीन कारिडोर बनाकर उसे सुरक्षित एम्स रायपुर तक पहुंचाया गया।

जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भिलाई प्रवास पर ही थे। इस अति वीआईपी ड्यूटी की व्यस्तता के बावजूद एएसपी (ट्रेफिक) ऋचा मिश्रा ने मरीज के स्वजनों की आग्रह पर ग्रीन कारिडोर बनवाया। इसी तरह से सेक्टर-9 अस्पताल के जीएम (मेटेंनेस ) मो. शाहिद अहमद ने भी बिना देरी किए ही एंबुलेस उपलब्ध करा दिया ।