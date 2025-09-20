भिलाई में Investment के नाम पर लोगों से 60 लाख की ठगी, सूर्या मॉल से 4 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: भिलाई में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश स्मृति नगर पुलिस ने किया है। गुरुवार देर शाम पुलिस ने सूर्या माल से चार आरोपितों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में महिलाएं भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में अब तक लगभग 60 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है, हालांकि पुलिस का कहना है कि गड़बड़ी की राशि और भी अधिक हो सकती है।

पुलिस के अनुसार आरोपित लंबे समय से लोगों को कम समय में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपये जमा करा रहे थे। धीरे-धीरे निवेशकों की संख्या बढ़ती गई और लाखों रुपये आरोपितों के खाते में चले गए। ठगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और सूर्या माल में दबिश देकर आरोपितों को पकड़ा।

फिलहाल पुलिस सभी आरोपितों से कड़ी पूछताछ कर रही है। जांच में और कई लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपितों ने रुपये किस प्रकार निवेशकों से लिए और उन्हें कहां खर्च किया।

स्मृति नगर पुलिस ने चार लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही अधिक जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल 60 लाख रुपये गड़बड़ी का मामला सामने आया है। -विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग

गौरतलब है कि प्रदेश में शेयर ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट के नाम पर आए दिन लोगोंं के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मौटे लाभ झांसा देकर लोगों को ये ठग अपने जाल में फंसाते हैं। ये शातिर ठग लोगों को लाखों का चुना लगा देते हैं। प्रशासन की ओर से ऐसे ठगी के मामलों को रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन घटनाएं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों को ठगों के झांसे में आने से बचना होगा और समझदारी से काम लेना होगा।