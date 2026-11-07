भिलाई में रेड्डी अन्ना 108 एप्लीकेशन से सट्टे का कारोबार, खुर्सीपार पुलिस ने चार आरोपितों को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई: आनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खुर्सीपार पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक कमरे में ‘रेड्डी अन्ना 108’ आनलाइन सट्टा एप्लीकेशन और पैनल के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहे थे।

पुलिस ने मौके से दो लैपटाप, 17 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड और 90 हजार रुपये नकद सहित अन्य सामग्री जब्त की है। आरोपितों द्वारा सट्टे की रकम के लेन-देन के लिए अलग-अलग लोगों के बैंक खातों और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था।