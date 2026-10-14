अब बस कुछ दिन और, फिर भिलाई शहर से गांव तक दौड़ेगी ई-बसें, 50 इलेक्ट्रिक बसों को मिली मंजूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छत्तीसगढ़ शासन ने भिलाई शहर के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी है। प्रथम चरण में नवंबर से 20 बसों का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए विभिन्न मार्गों का रूट चार्ट भी तैयार किया गया है। इन बसों से दुर्ग-भिलाई सहित आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।
निजी वाहनों पर कम होगी निर्भरता
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, श्रमिकों और अन्य यात्रियों को किफायती एवं सुविधाजनक आवागमन का विकल्प मिलेगा। निजी वाहनों पर निर्भरता घटने से यातायात का दबाव कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
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बस रूट तैयार
तैयार रूट चार्ट में दुर्ग बस स्टैंड से बेरला, पावर हाउस, साजा और गंडई बस स्टैंड तक बस संचालन प्रस्तावित है। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन से गुण्डरदेही, चंदूलाल अस्पताल, पाटन, उतई, रायपुर बस स्टैंड, माना एयरपोर्ट और नया रायपुर तक भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए मार्ग निर्धारित किए गए हैं।
इन मार्गों पर सेवा शुरू होने से यात्रियों को प्रमुख शहरों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है। यह पहल सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।