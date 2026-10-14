छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा, 15 अस्पतालों को थमाया नोटिस; दूसरे राज्यों से मरीज लाकर कर रहे थे भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में गड़बड़ी की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद प्रदेश के 15 अस्पतालों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। इनमें से आठ अस्पतालों ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, जबकि सात अस्पतालों के जवाब का इंतजार है।

सभी अस्पतालों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब मिले जवाबों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी है। जांच में मरीजों की भर्ती, इलाज के पैकेज और दस्तावेजों में गड़बड़ी से जुड़ी शिकायतें सामने आई थीं।